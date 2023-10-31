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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа
Фото: Владимир Баранов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже на торгах во вторник. При этом доллар опустился до 92 рублей впервые со 2 августа.

Курс доллара США составил 92,03 руб./$1 в 10:00, что на 82,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее в ходе торгов доллар опускался до 92 руб. Евро к этому времени стоил 97,76 руб./EUR1, подешевев на 88 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 85,1 копейки - до 94,6 руб. Курс китайского юаня снизился на 10,7 копейки - до 12,53 руб.

Возможно закрепление курса рубля в нижней части диапазона 90-95 руб./$1 на торгах во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы считаем, что продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, хотя и допускаем в ближайшие дни некоторое снижение торговой активности после завершения налогового периода. Ждем, что во вторник пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в нижней части нашего целевого недельного диапазона 90-95 руб./$1, тест его нижней границы в ближайшее время по-прежнему видим вероятным", - пишет аналитик в комментарии.

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