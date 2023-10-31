Carlsberg в III квартале увеличил выручку на 0,3%, хуже прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg в третьем квартале незначительно увеличил выручку и сократил объемы продаж.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила 20,29 млрд датских крон ($2,89 млрд) по сравнению с 20,24 млрд крон за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал показатель на уровне 20,43 млрд крон.

Органический рост выручки Carlsberg в третьем квартале составил 5,8%. В том числе в странах Центральной и Восточной Европы показатель повысился на 6,3%, в Азии - на 3,7%, в Западной Европе - на 7%.

Продажи продукции в натуральном выражении сократились на 3% в минувшем квартале, в том числе продажи пива снизилась на 2,4%. Продажи пива Tuborg в объемном выражении поднялись на 3%, Brooklyn - на 27%, тогда как реализация Carlsberg сократилась на 4%, 1664 Blanc - на 2%, сидра Somersby - на 7%.

Carlsberg объявила новую программу выкупа собственных акций объемом 1 млрд крон, которая будет запущена во вторник и продлится до 26 января следующего года.

Компания по-прежнему прогнозирует рост операционной прибыли на 4-7% в текущем году.

Котировки акций Carlsberg снижаются на 1,7% в ходе торгов во вторник.