Мошенничество в компании "Балтика" выявили следователи УФСБ

Уголовное дело прокомментировали в петербургском главке МВД

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Петербургу выявили мошеннические действия с интеллектуальной собственностью, которые привели к причинению ущерба государству в размере почти 300 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в четверг в региональном главке МВД.

По факту следователи Главного следственного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество).

Следствие установило, что несколько руководителей крупной российской пивоваренной компании вступили в договорные отношения с аналогичной иностранной компанией.

"Соглашение должно было состоять из двух частей. Российские пивовары получали право на использование иностранного пивного бренда на территории России. В свою очередь отечественная компания передавала право иностранным компаниям на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств", - полагают в МВД.

Предварительно, за вторую часть сделки российская компания, которая находится под управлением Росимущества, должна была получить от иностранцев 295 601 000 рублей.

"В действительности первая часть сделки иностранной компанией исполнена не была. Вторую часть соглашения исполнила только российская сторона: права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала", - установили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе расследования установлена возможная причастность к мошенничеству президента компании (на момент совершения преступления) и ее вице-президента по правовым вопросам. 14 ноября оба топ-менеджера были задержаны в качестве подозреваемых. Следствие устанавливает их возможных соучастников, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании.

Ранее 16 ноября источник "Интерфакса" сообщил, что задержаны два топ-менеджера пивоваренной компании "Балтика". В пресс-службе компании от комментариев отказались.

Это Денис Шерстенников и Антон Рогаческий, следствие попросило Выборгский суд Петербурга их арестовать, сообщила затем Объединенная пресс-служба судов Петербурга. По ее данным, они стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. Им уже предъявлены обвинения.

Шерстенников занимал пост президента компании с января 2021 года по 21 июля 2023 года, по данным из ЕГРЮЛ. С 21 июля президентом компании является Таймураз Боллоев, который ранее руководил компанией в течение 13 лет до 2004 года. Рогаческий в открытых источниках значится как вице-президент компании.

По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников ООО "ПК "Балтика", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "ПК "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. Этим соучастники "причинили организации и РФ в лице временного управляющего - Росимущества ущерб", считает следствие.

Carlsberg Group заявила о планах уйти из России в марте 2022 года. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки. Однако 16 июля президентским указом 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

В октябре сообщалось, что Carlsberg Group решил расторгнуть с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

В связи с этим "Балтика" в октябре обратилось в суд с исковым заявлением, оно принято к производству. Суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s и Garage. 15 ноября суд по просьбе "Балтики" решил рассматривать дело в закрытом режиме.