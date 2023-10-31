Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Pfizer в III квартале снизила выручку на 42%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. в третьем квартале сократила выручку на 42% в годовом выражении и завершила период с убытком из-за неденежных расходов в размере $5,6 млрд, в том числе на списание запасов препаратов от COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $2,382 млрд, или $0,42 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $8,608 млрд, или $1,51 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,17 на акцию.

Совокупная квартальная выручка сократилась до $13,232 млрд с $22,638 млрд. Операционная выручка снизилась на 41%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне $0,08 на акцию при общей выручке в $13,34 млрд.

Продажи вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от коронавируса Paxlovid ожидаемо сократились. Без учета продаж этих препаратов операционная выручка выросла на 10%.

Pfizer подтвердила представленный 13 октября годовой прогноз выручки на уровне $58-61 млрд (по итогам второго квартала ожидалось $67-70 млрд), скорректированной прибыли - в диапазоне от $1,45 до $1,65 ($3,25-3,45).

Бумаги компании дорожают на 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник.

Pfizer
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Нефть дорожает после обвала накануне, Brent торгуется у $87,8 за баррель

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });