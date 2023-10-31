Pfizer в III квартале снизила выручку на 42%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. в третьем квартале сократила выручку на 42% в годовом выражении и завершила период с убытком из-за неденежных расходов в размере $5,6 млрд, в том числе на списание запасов препаратов от COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $2,382 млрд, или $0,42 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $8,608 млрд, или $1,51 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,17 на акцию.

Совокупная квартальная выручка сократилась до $13,232 млрд с $22,638 млрд. Операционная выручка снизилась на 41%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне $0,08 на акцию при общей выручке в $13,34 млрд.

Продажи вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от коронавируса Paxlovid ожидаемо сократились. Без учета продаж этих препаратов операционная выручка выросла на 10%.

Pfizer подтвердила представленный 13 октября годовой прогноз выручки на уровне $58-61 млрд (по итогам второго квартала ожидалось $67-70 млрд), скорректированной прибыли - в диапазоне от $1,45 до $1,65 ($3,25-3,45).

Бумаги компании дорожают на 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник.