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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Выручка Pfizer в I квартале упала на 29%, но превзошла прогнозы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. в первом квартале 2023 года сократила выручку и чистую прибыль, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, ее чистая прибыль в январе-марте составила $5,54 млрд, или $0,97 в расчете на акцию, по сравнению с $7,86 млрд, или $1,37 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,23 на акцию.

Квартальная выручка сократилась на 29% в годовом выражении и составила $18,28 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $0,98 на акцию при выручке в $16,61 млрд.

Падение выручки вызвано резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета продаж этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%.

Pfizer по-прежнему планирует получить скорректированную прибыль в 2023 году в диапазоне от $3,25 до $3,45 в расчете на акцию и выручку в районе $67-71 млрд.

Бумаги Pfizer дорожают на 1,4% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года рыночная стоимость компании упала на 23,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 8,6%.

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