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BHP вложит $4,9 млрд в расширение калийного проекта в Канаде

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Австралийская BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, сообщила, что инвестирует $4,9 млрд во вторую очередь калийного проекта Jansen в канадской провинции Саскачеван.

"Сегодняшние дополнительные инвестиции превратят Jansen в один из крупнейших мировых проектов по добыче калия, позволив нарастить производство вдвое, примерно до 8,5 млн тонн в год", - сказал через пресс-службу главный исполнительный директор BHP Майк Генри.

В августе 2021 года компания утвердила вложения в размере $5,7 млрд в первую очередь проекта, которая в данный момент готова на 32%. Начало добычи в ее рамках запланировано на конец 2026 года.

Строительство второй очереди, как ожидается, займет порядка шести лет. Добыча в ее рамках должна начаться в период с июля 2028 года по июнь 2029 года, после чего в течение трех лет будут наращиваться мощности.

BHP Саскачеван Канада Майк Генри Австралия
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