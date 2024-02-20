BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group Ltd. зафиксировала резкое падение чистой прибыли в первом финансовом полугодии (завершилось 31 декабря 2023 года) из-за масштабных списаний.

В июле-декабре чистая прибыль компании упала почти в десять раз (на 86% год к году), до $927 млн.

Показатель включает в себя списание в размере $2,5 млрд в подразделении, занимающемся добычей никеля в Западной Австралии, а также отчисление в размере $3,2 млрд на устранение последствий прорыва дамбы в Бразилии.

Базовая прибыль компании практически не изменилась в годовом выражении и составила $6,6 млрд.

Руководство BHP приняло решение снизить размер промежуточных дивидендов до 72 центов на акцию с 90 центов на акцию годом ранее.

Полугодовая выручка повысилась на 6%, до $27,23 млрд.

За последние три месяца капитализация BHP сократилась на 3,9%, до $152,7 млрд.