Минсельхоз предложил ввести на 2024 год беспошлинную квоту на ввоз курятины до 160 тыс. т

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, помимо введения запрета на экспорт некоторых видов мяса кур и яиц, предлагает ввести на 2024 год беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов курятины в размере до 160 тыс. тонн.

Соответствующее предложение содержится в письме ведомства в адрес Минэкономразвития и Минпромторга, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

"В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур домашних и пищевого яйца куриного в условиях повышенного спроса на эти товары Минсельхоз России просит вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции вопросы: об установлении временного запрета на экспорт данных товаров за пределы территории Российской Федерации, а также об установлении в 2024 году тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса кур домашних, ввозимых на территорию Российской Федерации, в объеме до 160 тыс. тонн", - говорится в письме.

Запрет на экспорт некоторых видов мяса птицы и яиц предлагается ввести с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

Согласно подготовленным ведомством проектам постановлений правительства, запрет на экспорт касается продукции, классифицируемой кодами 0207 11, 0207 12, 0207 13 (за исключением мяса домашней птицы, классифицируемой кодами 0207 13 300, 0207 13 400, 0207 13 700, 0207 13 910, 0207 13 990 ТН ВЭД ЕАЭС), 0207 14 (за исключением мяса домашней птицы, классифицируемой кодами 0207 14 300, 0207 14 400, 0207 14 700, 0207 14 910, 0207 14 990 ТН ВЭД ЕАЭС) ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, запрет на экспорт предлагается ввести на свежие, охлажденные и замороженные тушки курицы, а также их части. Разрешается экспорт крыльев, спинок, шеек, гузок, печени и прочих субпродуктов (свежих, охлажденных и замороженных).

Запрет на экспорт предлагается ввести на яйца, классифицируемые кодом 0407 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС (яйца кур домашних).

Предполагается, что запреты не будут распространяться на эту продукцию, экспортируемую в страны ЕАЭС, а также для поставок в рамках гуманитарной помощи и международных межправительственных соглашений, на продукцию, вывозимую с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РФ, на мясо курицы, перемещаемое между частями территории РФ через территории иностранных государств. Предусмотрены и другие исключения.

Ранее Минсельхоз сообщал, что ограничительные меры направлены на сдерживание роста цен на мясо птицы и яйца.

Так, по данным Росстата, потребительские цены на курятину с начала года к 26 октября выросли на 28,5%, на яйца – на 15,9%.