Агрохолдинг АСБ к 2030 г. расширит строящийся комплекс по переработке мяса птицы в 4 раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Агро-Импульс" (входит в состав агрохолдинга "АСБ"), которое в настоящее время ведет строительство комплекса по переработке мяса птицы в Новоалександровске (Ставропольский край), намерено в будущем довести мощность этого объекта до почти 11 тыс. тонн продукции в год. Об этом сообщил "Интерфаксу" министр экономического развития региона Денис Полюбин.

"В текущих реалиях предприятие (будет - ИФ) способно производить 2,75 тыс. тонн продукции в год. Мощности по выращиванию расширятся до 5,023 тыс. тонн в год к моменту запуска собственного убоя и до 10,948 тыс. тонн к 2030 году", - сказал Полюбин.

Министр сообщил, что в настоящее время ООО "Агро-Импульс" получило без проведения торгов земельный участок в аренду. На площадке ведутся строительные работы, проработка инженерной инфраструктуры.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2024 года. Предприятие нацелено на насыщение внутреннего рынка.

Объем инвестиций в строительство завода остается в рамках ранее запланированного – 240 млн рублей, отметил министр.

"Агро-Импульс" планирует до конца 2024 года построить завод по убою птицы в Новоалександровске, вложив порядка 240 млн рублей. Завод на первоначальном этапе будет производить 2,75 тыс. тонн продукции в год. На предприятии будет создано 65 рабочих мест.

Ранее Полюбин отмечал, что реализация проекта позволит холдингу уменьшить себестоимость продукции, получить законченный цикл при производстве мяса бройлеров и убрать зависимость от сторонних предприятий.

Агрохолдинг "АСБ" – крупный поставщик сельскохозяйственной продукции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, принадлежит Павлу, Виктору и Наталье Бондаревым. Холдинг включает 10 сельскохозяйственных предприятий, а также транспортные предприятия, мощности по хранению зерна и другие активы. В пользовании холдинга около 80 тыс. га сельхозугодий. Предприятия холдинга работают в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области.