Трейдеры ждут сохранения ставки Банка Англии на прежнем уровне

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Банк Англии, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку 2 ноября, поскольку статистика говорит об ослаблении инфляционного давления и спаде экономической активности в Великобритании. Сейчас ставка находится на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года.

Трейдеры оценивают в 93% вероятность того, что Банк Англии сохранит ставку неизменной, сообщает CNBC.

В сентябре британский ЦБ не стал менять ставку, прервав серию из 14-ти повышений подряд. Это стало неожиданностью для трейдеров, прогнозировавших ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.). За сохранение ставки на прежнем уровне тогда проголосовали пять членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии из девяти, остальные четверо выступили за ее увеличение на 25 б.п.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 6,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило ранее Национальное статистическое управление (ONS) страны. То есть, инфляция осталась на минимальном за полтора года уровне.

При этом рост цен без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце замедлился до 6,1% с 6,2% в августе и был минимальным с начала года.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) и S&P Global, в октябре остался ниже 50 пунктов третий месяц подряд. Значение индекса ниже этой отметки говорит о спаде экономической активности.

"Экономическая активность в Британии продолжает снижаться, рынок жилья слабеет, потребительские расходы падают, инфляционное давление уменьшается, - отмечает аналитик Allianz Global Investors Майк Ридделл. - Лишь темпы роста зарплат ускоряются, что является удивительным, однако эта тенденция вряд ли будет сохраняться, учитывая, что другие индикаторы рынка труда указывают на его ослабление".

"Британский ЦБ, несомненно, даст понять, что может продолжить подъем ставки, если статданные покажут, что в этом есть необходимость", - говорит Ридделл.

По его словам, MPC оставит открытой возможность повышения ставки, но в данный момент предпочтет остаться в выжидательной позиции, чтобы посмотреть, как скажется предыдущее ужесточение политики на экономике.

Несмотря на то, что у Банка Англии в данный момент нет необходимости в повышении ставки, инфляция в Британии по-прежнему остается "некомфортно высокой", сказал Financial Times главный экономист по Великобритании Oxford Economics Эндрю Гудвин.

Ключевым посылом британского регулятора на этом заседании будет то, что он намерен удерживать базовую ставку на высоком уровне в течение длительного времени, считает эксперт, мнение которого приводит газета .

Итоги заседания Банка Англии будут подведены 2 ноября в 15:00 по Москве. ЦБ также опубликует основные экономические прогнозы.