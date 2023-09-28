Банк Англии задумался о кредитовании небанковских финорганизаций в стрессовые периоды

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии планирует создать постоянный механизм кредитования небанковских финансовых организаций (НБФО), таких как страховщики и пенсионные фонды, в стрессовые периоды, заявил в четверг исполнительный директор по рынкам ЦБ Эндрю Хаузер.

Он подчеркнул необходимость срочного устранения пробелов в текущем наборе инструментов центрального банка, традиционно ориентированных на кредитование только банков, которые затем кредитовали другие финансовые учреждения.

Хаузер сказал, что недавние события показали, что банки не могут "стабилизировать финансовую систему в целом" во время кризисов, намекая на потрясения на рынках, вызванные пандемией в 2020 году, и кризис на рынке государственных облигаций в прошлом году, спровоцированный "мини-бюджетом" тогдашнего премьер-министра страны Лиз Трасс, отмечает Financial Times. Банк Англии обеспокоен тем, что риски со стороны "небанковских финансовых учреждений в ближайшие годы будут только расти", заявил он.

"Нам срочно нужны возможности кредитовать НБФО в условиях стресса", - заявил Хаузер на мероприятии в Лондоне.

Банк Англии немедленно приступит к разработке механизма, который позволит ему кредитовать британские страховые компании и пенсионные фонды, сказал Хаузер, назвав эти две группы крупнейшими продавцами активов среди НБФО во время последних кризисов на рынках. Приемлемым обеспечением по кредитам могут выступать гособлигации, а ЦБ со временем оценит возможность использования других активов.

Хаузер считает, что постоянный механизм кредитования будет лучше разовых схем покупки активов, которые Банк Англии использовал в качестве импровизированных решений, когда НБФО пострадали от стрессов в 2020 и 2022 годах.