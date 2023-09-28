Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Банк Англии задумался о кредитовании небанковских финорганизаций в стрессовые периоды

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии планирует создать постоянный механизм кредитования небанковских финансовых организаций (НБФО), таких как страховщики и пенсионные фонды, в стрессовые периоды, заявил в четверг исполнительный директор по рынкам ЦБ Эндрю Хаузер.

Он подчеркнул необходимость срочного устранения пробелов в текущем наборе инструментов центрального банка, традиционно ориентированных на кредитование только банков, которые затем кредитовали другие финансовые учреждения.

Хаузер сказал, что недавние события показали, что банки не могут "стабилизировать финансовую систему в целом" во время кризисов, намекая на потрясения на рынках, вызванные пандемией в 2020 году, и кризис на рынке государственных облигаций в прошлом году, спровоцированный "мини-бюджетом" тогдашнего премьер-министра страны Лиз Трасс, отмечает Financial Times. Банк Англии обеспокоен тем, что риски со стороны "небанковских финансовых учреждений в ближайшие годы будут только расти", заявил он.

"Нам срочно нужны возможности кредитовать НБФО в условиях стресса", - заявил Хаузер на мероприятии в Лондоне.

Банк Англии немедленно приступит к разработке механизма, который позволит ему кредитовать британские страховые компании и пенсионные фонды, сказал Хаузер, назвав эти две группы крупнейшими продавцами активов среди НБФО во время последних кризисов на рынках. Приемлемым обеспечением по кредитам могут выступать гособлигации, а ЦБ со временем оценит возможность использования других активов.

Хаузер считает, что постоянный механизм кредитования будет лучше разовых схем покупки активов, которые Банк Англии использовал в качестве импровизированных решений, когда НБФО пострадали от стрессов в 2020 и 2022 годах.

Банк Англии Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах покинули более 76 тыс. человек

Нагорный Карабах покинули более 76 тыс. человек

Блинкен допустил в будущем контакты США с РФ на высшем уровне

Блинкен допустил в будущем контакты США с РФ на высшем уровне
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана проведут регистрацию армян, проживающих в Карабахе

Токаев заверил, что Казахстан будет соблюдать санкции в отношении России

Ночной взрыв на складе в Ташкенте повредил 26 многоэтажных домов

Токаев заявил об отсутствии территориальных споров между Казахстаном и Россией

Премьер Грузии не нашел причин для скандала из-за возобновления авиасообщения с РФ

Китай разрешил поставки свинины из РФ на свой рынок

Китай разрешил поставки свинины из РФ на свой рынок

Эстония предложила включить в антироссийские санкции ЕС запрет транзита товаров

Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });