Глобальный рынок программ на основе ИИ достигнет $251 млрд к 2027 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мировой рынок программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) будет расти в среднем на 31,4% в год в период с 2022 по 2027 год, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC).

К 2027 году объем этого рынка достигнет $251 млрд против $64 млрд в 2022 году, ожидают в IDC.

Прогноз включает в себя ИИ-платформы, приложения, ПО для системных сред, а также ПО для разработки и внедрения приложений, но не включает в себя платформы и приложения в сфере генеративного ИИ, то есть создающего контент. Выручка в этой сфере в 2027 году, как ожидается, составит дополнительные $28,3 млрд.

Приложения являются самой большой категорией программного обеспечения на ИИ - на них приходится примерно треть всего рынка. Среднегодовые темпы роста в этой категории, как ожидается, составят 21,1% в 2022-27 годах. Выручка в сегменте ИИ-платформ будет увеличиваться в среднем на 35,8% в год, прогнозируют аналитики IDC.