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Cловарь Collins Dictionary признал словом года AI - "искусственный интеллект"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Британский словарь английского языка Collins признал словом 2023 года AI - сокращенное название "искусственного интеллекта" (моделирование функций человеческого мозга компьютером).

Составители словаря объяснили, что в последнее время искусственный интеллект быстро развивается и все шире входит в жизнь общества, в том числе с конца 2022 года набирают популярность нейросети, имитирующие живое человеческое общение, ИИ считают сферой будущей технологической революции и о нем много говорили в 2023 году.

Слово года было выбрано в результате анализа материалов Collins Corpus общим объемом более 20 млрд слов - текстов, опубликованных во всем мире в течение года в СМИ, книгах и на сайтах, а также выходивших в эфире радио и телевидения, учитывалась и упоминаемость в живой речи.

В шорт-лист составители Collins также включили "nepo baby" - это ребенок знаменитости, который идет по стопам этого родителя и также преуспевает. Кроме того, в него вошла "Greedflation" (от слов greed - алчность - и инфляция) - практика по получению компаниями выгоды в период инфляционного кризиса, и "Ulez" - обозначение в Лондоне зон со сверхнизким уровнем выбросов автомобилей, в которых действуют штрафы для владельцев неэкологичных машин. Также в Collins отметили новое слово "deinfluencing" - это когда "инфлюэнсеры" уговаривают свою аудиторию избегать определенных товаров.

Лондон Collins Dictionary Collins Великобритания
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