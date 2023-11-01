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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Газпром", CNPC и PipeChina подписали соглашение по участку "дальневосточного" маршрута

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром", Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная трубопроводная корпорация (PipeChina) подписали соглашение, которое регулирует взаимодействие сторон по вопросам проектирования и строительства трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (Китай).

Как сообщил "Газпром", трансграничный участок является важным элементом проекта поставок газа из России в Китай по "дальневосточному" маршруту.

В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту, предполагающему поставки 10 млрд кубометров газа в год.

В июне Россия ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по "дальневосточному" маршруту". Соглашение определяет основные условия сотрудничества в части поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (КНР). Документом определяется объем таможенных льгот, в частности, документ содержит положение о применении упрощенного порядка пропуска через границы для персонала, транспортных и технических средств, оборудования, а также строительных и расходных материалов, комплектующих и запасных частей, необходимых для проектно-изыскательских работ, строительства и эксплуатации подводного перехода. Соглашение содержит положение о необходимости соблюдения режима конфиденциальности информации при реализации соглашения.

В документе также определен порядок распределения права собственности на трансграничный участок газопровода, включая участок подводного перехода. Точка разграничения участков подводного перехода будет определена на дату окончания строительства трансграничного участка газопровода и будет неизменной на весь срок действия соглашения, говорилось в пояснительных материалах.

Координируют соглашение министерство энергетики РФ и Государственное энергетическое управление КНР. Со стороны РФ уполномоченной организацией, ответственной за реализацию соглашения, является ПАО "Газпром", с китайской – CNPC и PipeChina.

Газпром CNPC PipeChina Китай
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