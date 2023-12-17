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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Газпром" заявил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщила в воскресенье российская компания.

Новый рекорд суточных поставок пришелся на субботу, предыдущий был зафиксирован в конце ноября.

"16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре прошлого года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м.

В 2023 году запланировано поставить 22 млрд куб. м газа. Однако, в октябре председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что из-за регулярного превышения заявок над контрактным объемом в 2023 году объем дополнительных поставок может составить около 600 млн кубометров.

газ Газпром Китай Сила Сибири
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