Путин заявил о росте ВВП РФ в сентябре на 5,2%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года вырос на 2,8%, в том числе в сентябре 2023 года он вырос на 5,2% в годовом выражении после роста на 5,2% в августе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За 9 месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре ВВП прибавил 5,2%", - сказал он.

Путин в начале октября заявлял, что рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 2,8-3,0%.

Как сообщалось, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%.