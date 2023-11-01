Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в III квартале в 5,2%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в сентябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,2% в годовом сравнении после повышения также на 5,2% в августе, на 5,1% в июле, 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В III квартале 2023 года, по расчетам Минэкономразвития, рост ВВП РФ ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале. В I квартале ВВП снизился на 1,8%.

В целом за январь-сентябрь 2023 года министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%.

С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, рост ВВП РФ в сентябре замедлился до 0,3% с 0,4% в августе.

"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2023 г. ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% г/г, как и месяцем ранее. К уровню двухлетней давности рост на 1,0% (после роста на 2,4% в августе). В целом за 9 месяцев 2023 г. ВВП вырос на 2,8% г/г (рост на 2,5% г/г за 8 месяцев 2023 г.). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% м/м после роста на 0,4% м/м месяцем ранее", - говорится в докладе министерства.

Как сообщалось, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%.