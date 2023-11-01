Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Оборот розничной торговли РФ в сентябре вырос на 12,2%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в сентябре в годовом выражении вырос на 12,2%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост показателя на 11%.

По сравнению с динамикой за август рост оборота ускорился. Тогда рост показателя составлял 11%.

В III квартале оборот розничной торговли вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за девять месяцев 2023 года - на 4,7%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре увеличился на 5,7% в годовом выражении, в то время как в августе рост составлял 5,1%. За девять месяцев этого года торговля пищевыми продуктами выросла на 2,3%.

Рост оборота непродовольственной розницы в сентябре ускорился до 18,6% (+16,8% в августе). В январе-сентябре показатель вырос на 7%.

По итогам сентября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,3%, непродовольственных - 53,7% (в сентябре 2022 года - 49,3% и 50,7% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в сентябре 2023 года составил 4 трлн 124,2 млрд рублей, в III квартале - 12 трлн 303,7 млрд рублей, в январе-сентябре - 34 трлн 31,2 млрд рублей.

Как сообщалась, оборот розничной торговли в РФ в 2022 году упал на 6,7%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по динамике розничной торговли РФ на 2023 год предполагает ее рост на 5,3%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

РФ в октябре экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн т пшеницы

РФ в октябре экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн т пшеницы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });