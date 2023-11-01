Оборот розничной торговли РФ в сентябре вырос на 12,2%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в сентябре в годовом выражении вырос на 12,2%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост показателя на 11%.

По сравнению с динамикой за август рост оборота ускорился. Тогда рост показателя составлял 11%.

В III квартале оборот розничной торговли вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за девять месяцев 2023 года - на 4,7%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре увеличился на 5,7% в годовом выражении, в то время как в августе рост составлял 5,1%. За девять месяцев этого года торговля пищевыми продуктами выросла на 2,3%.

Рост оборота непродовольственной розницы в сентябре ускорился до 18,6% (+16,8% в августе). В январе-сентябре показатель вырос на 7%.

По итогам сентября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,3%, непродовольственных - 53,7% (в сентябре 2022 года - 49,3% и 50,7% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в сентябре 2023 года составил 4 трлн 124,2 млрд рублей, в III квартале - 12 трлн 303,7 млрд рублей, в январе-сентябре - 34 трлн 31,2 млрд рублей.

Как сообщалась, оборот розничной торговли в РФ в 2022 году упал на 6,7%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по динамике розничной торговли РФ на 2023 год предполагает ее рост на 5,3%.