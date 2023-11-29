Оборот розничной торговли в России в октябре вырос на 12,7%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В России в октябре 2023 года оборот розничной торговли в годовом выражении вырос на 12,7%, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал увеличение показателя на 11,4%.

По сравнению с динамикой за сентябрь рост оборота ускорился. Тогда увеличение показателя составило 12,2%.

В январе-октябре оборот розничной торговли вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в октябре увеличился на 5,3% в годовом выражении, в то время как в сентябре рост составлял 5,7%. За 10 месяцев этого года торговля пищевыми продуктами выросла на 2,6%.

Рост оборота непродовольственной розницы в октябре ускорился до 20,2% (+18,6% в сентябре). В январе-октябре показатель вырос на 8,4%.

По итогам октября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,4%, непродовольственных - 53,6% (в октябре 2022 года - 49,8% и 50,2% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в октябре 2023 года составил 4 трлн 239,7 млрд рублей, в январе-октябре - 38 трлн 270,9 млрд рублей.

Оборот розничной торговли в стране в 2022 году упал на 6,7%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по динамике розничной торговли на 2023 год предполагает ее рост на 5,9%.