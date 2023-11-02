Нефть Brent подорожала до $85,5 за баррель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дорожает утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени составляет $85,49 за баррель, что на $0,86 (1,02%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на $0,39 (0,5%) - до $84,63 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,87 (1,08%) и составили $81,31 за баррель. По итогам прошлой сессии они потеряли $0,58 (0,7%), опустившись до минимальных с конца августа $80,44 за баррель.

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. и 1 млн баррелей соответственно.

Кроме того, накануне Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, но не стала исключать возможность её подъема в декабре.

"С учетом ухудшающегося долгосрочного прогноза для спроса на топливо на фоне разочаровывающих глобальных статданных усиливаются опасения, что на физическом рынке нефти образуется профицит в ближайшие месяцы или кварталы", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.