Brent подорожала до $85,91 за баррель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в четверг, цены восстанавливаются после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

К 14:23 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,28 (1,51%) - до $85,91 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,29 (1,6%) - до $81,73 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,7% на данных о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд.

Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 65 тысяч баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тысячи баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тысячи и 1 млн баррелей соответственно.

Кроме того, накануне Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, но не стала исключать возможность её подъема в декабре.

"Brent поднимается на позитиве от того, что Федрезерв продолжает воздерживаться от повышений ставки", - написали аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.