Выручка Qualcomm в IV финквартале упала на четверть, но превысила прогнозы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, резко сократила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2023 финансового года, однако скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка упала на 24%, до $8,63 млрд, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 24 сентября, составила $1,49 млрд, или $1,32 в расчете на акцию, по сравнению с $2,87 млрд, или $2,54 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,02 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,91 на акцию при выручке в $8,5 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, в минувшем квартале сократилась на 26% - до $7,37 млрд. Между тем выручка от продажи лицензий Qualcomm в минувшие три месяца снизилась на 12%, до $1,26 млрд.

Согласно прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов в первом финансовом квартале составит $2,25-2,45 в расчете на акцию, выручка ожидается в районе $9,1-9,9 млрд. При этом эксперты оценивают данные показатели соответственно в $2,22 на акцию и в $9,2 млрд.

Котировки акций Qualcomm на дополнительных торгах в среду выросли на 3,8%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась менее чем на 1%, до $121,6 млрд, в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite прибавили 10,4% и 24,8% соответственно.