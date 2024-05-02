Qualcomm во II финквартале нарастил чистую прибыль на 37%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, во втором квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 37%, причем скорректированный показатель и выручка превысили ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 24 марта, составила $2,33 млрд, или $2,06 в расчете на акцию, по сравнению с $1,7 млрд, или $1,62 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Скорректированная прибыль составила $2,44 на акцию.

Выручка выросла на 1%, до $9,39 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,33 на акцию при выручке в $9,35 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое в числе прочего производит чипы 5G, в минувшем финквартале повысилась на 1% - до $8,03 млрд, включая рекордные $603 млн в автомобильном сегменте. Доходы от продажи лицензий Qualcomm в отчетном периоде увеличились на 2%, до $1,32 млрд.

Согласно прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов в третьем финансовом квартале составит $2,15-2,35 в расчете на акцию, выручка ожидается в районе $8,8-9,6 млрд. При этом эксперты оценивали эти показатели соответственно в $2,18 на акцию и $9,06 млрд.

Размер годовых дивидендов в расчете на акцию повышен на 20 центов, до $3,4.

Котировки акций Qualcomm на дополнительных торгах в среду выросли на 4,1% после публикации отчетности.