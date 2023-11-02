Papa John's увеличил квартальную прибыль почти вдвое

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 финансового года (завершился 24 сентября) владелец сети пиццерий Papa John's International увеличил чистую прибыль почти в два раза и повысил выручку на 2,4%, однако скорректированная прибыль и выручка оказались хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал составила $15,9 млн, или 48 центов на акцию, по сравнению с $8,3 млн, или 23 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 53 цента на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали 57 центов.

Выручка увеличилась до $522,8 млн с $510,5 млн, тогда как аналитики ожидали роста показателя до $530,3 млн.

Сопоставимые продажи группы повысились на 2,2% вместо ожидавшегося роста на 1,1%. В том числе в Северной Америке в минувшем квартале продажи подскочили на 5,9%, а в остальном мире - снизились на 0,3%.

С начала 2023 года капитализация Papa John's упала на 21%, до $2,13 млрд.