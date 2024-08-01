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Papa John's сменила CEO

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Papa John's International, владеющей сетью пиццерий, назначил президентом и главным исполнительным директором компании Тодда Пенегора, говорится в пресс-релизе компании.

Рави Тханавала, который с марта исполнял обязанности CEO, продолжит работу в качестве главного финансового директора.

Пенегор вступает в должности немедленно. Также он войдет в состав совета директоров Papa John's.

В 2016-2024 годах он возглавлял Wendy's Co., одну из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США.

США Papa John's Wendy's Co Тодд Пенегор Рави Тханавала
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