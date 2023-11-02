Чистая прибыль ConocoPhillips в III квартале упала в 1,6 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips сократила чистую прибыль в третьем квартале 2023 года в 1,6 раза, главным образом, из-за снижения цен на углеводороды.

Компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 14%, до $0,58 на акцию.

Как говорится в пресс-релизе Conoco, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $2,8 млрд по сравнению с $4,5 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,32 с $3,55.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,6 млрд, или $2,16 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $2,1 на акцию.

Объем добычи в третьем квартале вырос до 1,806 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) с 1,754 млн б.н.э./сут. годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,8 млн б.н.э./сут.

При этом средняя цена реализации углеводородов снизилась до $60,05 за баррель нефтяного эквивалента (н.э.) с $83,07 за баррель н.э. годом ранее.

Согласно прогнозу Conoco, в четвертом квартале объем добычи составит 1,86-1,9 млн б.н.э./сут. Опрошенные FactSet эксперты прогнозируют этот показатель на уровне 1,87 млн б.н.э./сут.

Акции Conoco прибавляют в цене 3% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 1,8%.