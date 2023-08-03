ConocoPhillips во II квартале сократила чистую прибыль более чем в 2 раза при рекордной добыче

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips во втором квартале сократила чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне снизилась до $2,23 млрд, или $1,84 в расчете на акцию, по сравнению с $5,15 млрд, или $3,96 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированный показатель также составил $1,84 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали $2,06.

Выручка компании сократилась на 41,5% до $12,88 млрд. Эксперты в среднем ожидали $14,74 млрд.

Conoco сообщила, что объем добычи во втором квартале вырос до рекордных 1,805 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,692 млн б.н.э./с годом ранее.

При этом средняя цена реализации рухнула до $54,5 за баррель нефтяного эквивалента с $88,57 годом ранее.

В третьем квартале компания ожидает добычу на уровне 1,78-1,82 млн б.н.э./с. По итогам 2023 года в целом Conoco теперь рассчитывает зафиксировать среднюю добычу в районе 1,8-1,81 млн б.н.э./с, тогда как ранее прогнозировала 1,78-1,8 млн б.н.э./с.

Нефтепроизводитель также объявил квартальные дивиденды в размере $0,51 на акцию. Выплата состоится 1 сентября, реестр акционеров закроется 16 августа.

Кроме того, Conoco анонсировала переменный возврат средств (VROC) в размере $0,6 на акцию, которые 16 октября получат акционеры по данным реестра на 28 сентября.

Акции компании теряют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в четверг. За последний год капитализация Conoco увеличилась на 28,6% до $142 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 8,7%.