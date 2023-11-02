Рынок новой автотехники в России за 10 месяцев вырос на 56%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Совокупные продажи легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов на российском рынке за январь-октябрь 2023 года увеличились на 56%, до 1 млн 040 тыс. единиц, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства "Автостат" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Министерство сообщает о результатах авторынка в формате развернутого пресс-релиза с сентября этого года. Более привычным для рынка поставщиком автомобильной статистики долгие годы была Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), чьи официально агрегируемые от дистрибьюторов данные в текущей ситуации несколько утратили актуальность. Поэтому последнее время более востребована статистика "Автостата", использующего данные ППК, как это сделал и Минпромторг. Таким образом, данные ППК сейчас фактически лежат в основе всех трех упомянутых статистик, включая и статистику АЕБ - ассоциация с середины года также стала добавлять их в свои пресс-релизы.

По подсчетам Минпромторга, за январь-октябрь 2023 г. на российском рынке реализовано: 830 129 легковых автомобилей (рост на 56% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте лёгких коммерческих - 81 235 шт. (рост на 32%), в сегменте грузовых - 116 007 шт. (рост в 1,85 раза), в сегменте автобусов - 14 241 шт. (увеличение на 27%). Половина от объема рынка за десять месяцев, отмечают в министерстве, была произведена в России.

Рынок новых электромобилей за 10 месяцев 2023 г. составил 11 024 шт., из которых 2 242 электромобиля произведены в России. За аналогичный период 2022 г. объем рынка новых электромобилей составил 2 т745 шт. В структуре рынка электромобилей доля импортированных транспортных средств составляет 80%

В сегменте легких коммерческих автомобилей лидерами по объёму продаж новых произведенных транспортных средств являются марки: ГАЗ и автомобили, произведенные на базе ГАЗ - 53% (42 860 шт.), УАЗ - 19% (13 252 шт.), отмечается в материалах министерства. В сегменте грузовых автомобилей лидерами по объёму продаж новых произведенных транспортных средств являются марки: КАМАЗ и автомобили, произведенные на базе шасси КАМАЗ - 20% (23 719 шт.), SITRAK- 17% (20 182 шт.), SНACMAN- 15% (16 977 шт.), FAW - 9% (10 682 шт.).