Легковой авторынок России в октябре вырос в 2,6 раза год к году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года в 2,6 раза, до 112 238, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Согласно ранее опубликованным данным ППК, за сентябрь на российском легковом рынке было реализовано 110 358 автомобилей. Таким образом, в октябре рынок был чуть выше уровня сентября, показав помесячный рост на 1,7%.

Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего порядка 15% рынка.

Лидером остается "АвтоВАЗ", на долю которого в октябре пришлось 30,7% рынка против 39,5% годом ранее. По подсчетам "Автостата", в прошлом месяце было реализовано 34 464 легковых автомобиля Lada. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские марки: Haval (12 823 шт.), Chery (10 859. шт.), Geely (10 360 шт.), Changan (6 386 шт.), Omoda (4 777 шт.) и Exeed (4 419 шт.) За ними располагаются южнокорейская Kia (2 583 шт.) и японская Toyota (2 164 шт.)

Среди представленных участников рынка только Kia по итогам прошлого месяца демонстрирует отрицательную динамику в годовом выражении (-5,7%), остальные марки показывают рост. Самым большим он оказался у китайского Changan (в 29 раз), что было обеспечено "низкой базой" октября-2022.

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в октябре 2023 года (шт.)

№ Марка Октябрь 2023г Октябрь 2022г Изменение Доля, октябрь-2023 Доля, октябрь-2022 1 Lada 34 464 17 113 101,4% 30,71% 39,52% 2 Haval 12 823 4 316 197,1% 11,42% 9,97% 3 Chary 10 859 3 838 182,9% 9,67% 8,86% 4 Geely 10 360 2 483 317,2% 9,23% 5,73% 5 Changan 6 386 220 2802,7% 5,69% 0,51% 6 Omoda 4 777 0 - 4,26% 0,00% 7 Exeed 4 419 1 163 280,0% 3,94% 2,69% 8 Kia 2 583 2 738 -5,7% 2,30% 6,32% 9 Toyota 2 164 1085 99,4% 1,93% 2,51% 10 Jetour 1 902 0 - 1,69% 0,00%

Первенство в модельном рейтинге сохраняет семейство Lada Granta, доля которого в октябре составила 16,5%. За прошлый месяц эти автомобили были реализованы в количестве 18 493, что почти в 1,7 раза больше, чем в том же месяце годом ранее. Результаты продаж других моделей заметно ниже. Так, у Lada Vesta они в 2,6 раза меньше (6 981 шт.), что, тем не менее, обеспечило ей второе место.

Самой продаваемой иномаркой снова стал кроссовер Haval Jolion (6 270 шт.), за которым расположились внедорожники Lada Niva Travel (4 575 шт.) и Lada Niva Legend (4 229 шт.) Результаты продаж всех других моделей за октябрь, по подсчётам "Автостата", составили менее 4 тыс.

По итогам октября все представленные участники российского рынка имеют положительную динамику. За 10 месяцев снижение продаж (на 9,5%) демонстрирует только Vesta. Самый большой рост объемов реализации как в октябре, так и с начала года наблюдается у Chery Tiggo 4 Pro (в 14 и 57 раз соответственно), что объясняется эффектом "низкой базы".

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей на рынке РФ в октябре 2023 года (шт.)

№ Марка Октябрь 2023г Октябрь 2022г Изменение Доля, октябрь-2023 Доля, октябрь-2022 1 Lada Granta 18 493 10 978 68,5% 16,48% 25,35% 2 Lada Vesta 6 981 1 296 438,7% 6,22% 2,99% 3 Haval Jolion 6 270 3 049 105,6% 5,59% 7,04% 4 Lada Niva Travel 4 575 2 229 105,2% 4,08% 5,15% 5 Lada Niva Legend 4 229 1 926 119,6% 3,77% 4,45% 6 Omoda C5 3 780 0 - 3,37% 0,00% 7 Chery Tiggo 4 Pro 3 712 262 1316,8% 3,31% 0,61% 8 Chery Tiggo 7 Pro Max 3 708 0 - 3,30% 0,00% 9 Geely Monjaro 3 477 0 3,10% 0,00% 10 Geely Coolray 3 035 1 394 117,7% 2,70% 3,22%

За январь-октябрь 2023 года в РФ было реализовано 829 548 новых легковых автомобилей, что на 60,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.