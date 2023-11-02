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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа", реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ), - ООО "Арктик СПГ 2", следует из опубликованного Минфином США списка.

Ранее санкции были введены в отношении подрядчика "Арктик СПГ 2" - ООО "Арктик Энерджис".

В санкционный список также включены ООО "Газпромнефть каталитические системы" (Омск) и ООО "Газпромнефть научно-технологический центр" (Санкт-Петербург).

Также в санкционный список включена статс-секретарь, замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

Арктик СПГ 2 США
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