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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

США ввели санкции против руководителя бывшей "Данон Россия" Якуба Закриева

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Под санкции Минфина США попал Якуб Закриев, который возглавил российский бизнес Danone после его передачи под управление Росимущества. Об этом сообщило управление Минфина США, отвечающие за санкции - OFAC (Office of Foreign Assets Control).

16 июля 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия". Росимуществу отошли 100% российского бизнеса Danone (83 292 493 000 акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 000 акций "Данон Трейда").

Вскоре зампред правительства Чечни, министр сельского хозяйства Закриев стал гендиректором АО "Данон Россия", сменив Чарли Каппетти (был гендиректором компании с апреля 2017 года), а затем возглавил и "Данон Трейд". Сами компании были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд".

Danone OFAC США Данон Россия Якуб Закриев
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