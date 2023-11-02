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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Торги иностранными и российскими акциями на "СПБ бирже" приостановлены

Это произошло после объявления о санкциях США против биржи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Торги иностранными и российскими акциями на "СПБ бирже" приостановлены после объявления о введении против нее санкций США.

"ПАО "СПБ Биржа" уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов "Иностранные ценные бумаги" и "Российские ценные бумаги": с 18:00 по московскому времени 2 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов", - говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее в четверг стало известно, что OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" в санкционный список.

СПБ Биржа США
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