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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

"СПБ биржа" заявила, что введенные против нее санкции не затронут активы клиентов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Введенные против "СПБ биржи" санкции США не затронут активы клиентов, говорится в сообщении торговой площадки.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в четверг внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими акциями на бирже были приостановлены.

"Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время", - сообщила "СПБ биржа".

СПБ биржа США
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