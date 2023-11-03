Выручка Apple в IV финквартале снизилась на 1%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Apple Inc. в четвертом финансовом квартале зафиксировала снижение выручки по итогам четвертого квартала подряд, а прогноз компании на текущий период разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе, выручка по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, сократилась на 1% в годовом выражении - до $89,5 млрд.

Чистая прибыль тем временем составила $23 млрд, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $20,72 млрд, или $1,29 на акцию, полученными за сопоставимый квартал прошлого года.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для прибыли составлял $1,39 на акцию, для выручки - $89,3 млрд.

Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале повысилась до $43,8 млрд против $42,6 млрд в прошлом году, совпав с консенсус-прогнозом.

Доходы от реализации компьютеров Mac рухнули до $7,6 млрд с $11,5 млрд (при ожиданиях в $8,5 млрд), планшетов iPad - до $6,4 млрд с $7,1 млрд (прогноз - $6,2 млрд). Выручка в сегменте носимых устройств и аксессуаров снизилась до $9,3 млрд с $9,7 млрд (консенсус-прогноз - $9,5 млрд).

Тем временем выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud увеличилась до $22,3 млрд по сравнению с $19,2 млрд годом ранее. Аналитики предполагали, что этот показатель составит $21,4 млрд.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что в текущем финквартале, который включает в себя рождественские праздники, выручка будет примерно на уровне прошлого года. Аналитики тем временем прогнозируют увеличение показателя до $123,1 млрд, по сравнению с $117,2 млрд годом ранее.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах в четверг снизились на 3,4%. Капитализация компании с начала года подскочила на 36,7% (до $2,72 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 27%.