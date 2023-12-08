Apple планирует выпускать в Индии до четверти всех iPhone

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. и ее поставщики планируют ежегодно выпускать в Индии свыше 50 млн iPhone в течение следующих двух-трех лет, а затем нарастить производство еще больше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Если эти планы будут реализованы, то на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone. При этом Китай останется крупнейшим производителем смартфонов.

В последние годы Apple постепенно увеличивала свое присутствие в Индии, несмотря на местные проблемы, в том числе на неразвитую инфраструктуру и ограничительные трудовые правила, которые часто усложняют ведение бизнеса сильнее, чем в Китае. Профсоюзы сохраняют влияние даже в дружественных для бизнеса индийских штатах и противодействуют попыткам компаний получить разрешение на 12-часовой рабочий день, что поставщики Apple считают полезным в кризисные периоды.

Apple и ее поставщики во главе с тайваньской Foxconn Technology Group в целом считают, что первые шаги в Индии были успешными и заложили основу для более масштабного расширения, сообщают источники.

Ожидается, что первая очередь завода Foxconn, строящегося в южном штате Карнатака, начнет работать в апреле. По планам, в течение следующих двух-трех лет завод будет производить по 20 млн мобильных телефонов в год, в основном iPhone, по данным источников, имеющих непосредственное отношение к планам компании. Также Foxconn готовится к строительству еще одного предприятия с аналогичными мощностями, хотя эти планы пока находятся в начальной стадии, пишет The Wall Street Journal.

Мировые поставки iPhone в прошлом году превысили 220 млн, по расчетам исследовательской фирмы Counterpoint. Объем продаж сохраняется примерно на этом уровне последние несколько лет.