Coinbase была близка к безубыточности в III квартале

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, была близка к безубыточности в третьем квартале, но выручка не оправдала прогноз рынка.

Как говорится в письме компании акционерам, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $2 млн, или 1 цент на акцию, по сравнению с убытком в размере $545 млн, или $2,43 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA составил $181 млн, годом ранее он был отрицательным на уровне $116 млн.

Выручка компании повысилась до $623 млн с $576 млн.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что квартальный убыток составит 55 центов на акцию, выручка - $651 млн.

Совокупный объем торговых операций на площадке упал в третьем квартале до $76 млрд с $92 млрд кварталом ранее. На долю биткойна пришлось 38% этого объема против 40% кварталом ранее.

Акции Coinbase подешевели на 4,7% в ходе дополнительных торгов в четверг после публикации квартальных результатов.