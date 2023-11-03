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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $87 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,2-0,3%. Во втором эшелоне продолжилось снижение акций "СПБ биржи", подпавшей по санкции США накануне.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3207,86 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1081,91 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 93,37 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+2,6%), "Норникеля" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), акции "РусГидро" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Акции "СПБ биржи" подешевели до 121,8 рубля (-6%) - минимума с января.

Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" в санкционный список. Сама "СПБ биржа" сообщила в четверг, что введенные санкции США не затронут активы клиентов. Торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября на "СПБ бирже" проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.

Также подешевели акции АФК "Система" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), ВТБ (-0,2%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться вблизи уровня 3200 пунктов. Вероятно, спрос на акции будет снижен из-за выходного дня в России в понедельник. Поводов для дальнейшего снижения российского рынка сейчас не наблюдается. Пара доллар-рубль остается чуть выше 93 руб./$1, а цены на нефть пытаются восстановить потери - Brent торгуется выше $87 за баррель.

Главным событием на рынке в конце недели стали новые санкции США. Наибольшие потери понесли акции "СПБ биржи", после того, как компанию включили в SDN лист. На этом фоне "СПБ биржа" приостановила торги всеми иностранными бумагами. Под новые ограничения США попал также проект "Арктик СПГ-2", бумаги "НОВАТЭКа" отреагировали на это событие в четверг небольшим снижением.

В то же время в лидеры роста вышли бумаги МосБиржи, которые вплотную приблизились к отметке 200 руб. Поддержкой для акций биржи стали данные по объемам торгов за октябрь, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина по российскому рынку акций не поменялась: по-прежнему актуален боковой коридор с верхней важной областью сопротивления в районе 3300 пунктов и нижней поддержкой у 3000 пунктов по индексу МосБиржи. В ближайшие дни предпосылок к штурму этих рубежей не наблюдается, поэтому можно ожидать, что краткосрочно индекс МосБиржи будет торговаться примерно в середине диапазона. На американском рынке ноябрь - исторически растущий месяц, поэтому краткосрочный оптимизм может сохраниться, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 1,7-1,9%, S&P 500 (+1,9%) показал лучший подъем с апреля; участники рынка оценивали статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний.

По данным Минтруда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось до 217 тыс. (максимум за 7 недель), аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 210 тыс.

Производительность труда в США в III квартале выросла на 4,7% относительно второго квартала, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8%, по предварительным данным. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 4,1% и повышение второго на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних Treasuries в четверг опустилась на 12,2 базисного пункта (б.п.), до минимальных с 13 октября 4,668%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% по итогам завершившегося в среду заседания. При этом ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в октябре вырос до 50,4 пункта с 50,2 пункта в сентябре, когда индикатор опускался до минимума за 9 месяцев. Сводный индекс, тем временем, опустился до отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения, с 50,9 пункта месяцем ранее.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают подъем после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $87,03 за баррель (+0,2% и +2,6% накануне), декабрьская цена WTI - $82,72 за баррель (+0,3% и +2,5% в четверг).

Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федрезерва сохранить ключевую ставку по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность ее подъема в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой. Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходностей UST.

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