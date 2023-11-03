Акции "СПБ биржи" утром в пятницу продолжили снижение из-за санкций США

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" и АФК "Система" утром в пятницу продолжили снижение предыдущего дня, вызванное известиями о внесении компаний в санкционный список США.

На МосБирже к 10:01 акции "СПБ биржи" подешевели до 121,8 рубля (-6%) - минимума с января; бумаги АФК "Система" просели на 0,9%.

Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" в санкционный список.

Сама "СПБ биржа" сообщила в четверг, что введенные санкции США не затронут активы клиентов. Торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября на "СПБ бирже" проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.

Также OFAC сообщило, что ПАО АФК "Система" и ряд его портфельных компаний подпали под санкции США. Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank, сигнапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.