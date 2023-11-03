Японская Mitsui изучит санкции США против "Арктик СПГ 2"

В компании намерены принимать меры вместе с правительством

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Японская Mitsui & Co., Ltd., являющаяся участником российского СПГ-проекта "Арктик СПГ 2", изучит введенные США санкции в отношении последнего и примет меры, говорится в её сообщении.

Компания является совладельцем проекта через Japan Arctic LNG B.V. (J-Arc), в которой 75% принадлежит JOGMEC и 25% - Mitsui. Консорциуму Mitsui/JOGMEC принадлежит 10% "Арктик СПГ 2".

В Mitsui заявили, что тщательно изучат влияние введенных санкций в отношении "Арктик СПГ 2" и примут соответствующие меры, "соблюдая права и обязанности Mitsui и J-Arc в рамках разных соглашений, включая акционерное соглашение".

"Мы будем соблюдать законы и нормативные требования, включая санкции, введенные международным сообществом, и примем соответствующие меры в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, включая правительство Японии", - подчеркивается в заявлении.

Компания отметила, что пока нет изменений в прогнозе на год, заканчивающийся в марте 2024 года или в политике по доходности акционеров.

По состоянию на 30 сентября 2023 г. Mitsui оценила свое участие в "Арктик СПГ 2" в 17,2 млрд иен (около $110 млн - ИФ) как остаток инвестиций и кредитов и остаток выданных гарантий - 251,7 млрд йен ($1,7 млрд - ИФ).

"Кроме того, под гарантии зафиксирован резерв в размере 19,9 млрд иен, поэтому чистый баланс инвестиций, кредитов и гарантий после вычета резерва составляет 249 млрд иен ($1,66 млрд - ИФ). Этот риск рассчитывается на основе показателя 100% для гарантий по конкретным обязательствам J-Arc, который превышает нашу долю в капитале и рассчитывается до вычета страховых выплат", - говорится в сообщении.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.