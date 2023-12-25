Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в российском правительстве.

У каждой из этих компаний - по 10% в "Арктик СПГ 2". "НОВАТЭКу" принадлежит 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у "НОВАТЭКа" - 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров - по 2 млн тонн. В JOGMEC сообщили "Коммерсанту", что продолжают анализировать влияние санкций на "Арктик СПГ 2", CNOOC была недоступна для комментариев, остальные не ответили.

Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ, отмечает издание.

При этом китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций.

Ранее о таких планах китайских компаний сообщал Bloomberg.

Сам "НОВАТЭК" получил уведомление о форс-мажоре от оператора проекта "Арктик СПГ 2" еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям, пишет Poten & Partners.

Пока "Арктик СПГ 2" вынужден будет продавать газ на спотовом рынке, пишет "Коммерсантъ".

На прошлой неделе первая линия завода начала производство, это подтверждают источники "Интерфакса". После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом 9,5 млрд евро, отмечает "Коммерсантъ".

Из этой суммы до 2,5 млрд евро должны были предоставить китайские банки, 4,5 млрд евро - российские Сбербанк, Газпромбанк, "ВЭБ.РФ" и "Открытие".

В конце 2022 года глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщал, что "Арктик СПГ 2" успел получить 6 млрд евро в виде внешнего финансирования.

Стоимость проекта изначально оценивалась в $21 млрд, но в 2022 году Михельсон сказал, что она будет выше $22 млрд., После того как ЕС в 2022 году ввел санкции на поставку СПГ-оборудования в Россию, проект подвергся изменениям в части энергоснабжения.

США ввели санкции в отношении "Арктик СПГ 2" в ноябре. Ранее под санкции также попало ООО "Арктическая перевалка", владеющее терминалами по перевалке сжиженного природного газа в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчики проекта.

21 декабря стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей из-за санкций США. Компания планировала начать производство на 1-й линии завода в конце текущего года, с отгрузкой первого танкера в начале 2024 года.

Объявление форс-мажора по поставкам СПГ источники "Интерфакса" увязывают с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски. По словам источников, "НОВАТЭК" пока взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок.

Согласно трейдинговой схеме проекта, "Арктик СПГ 2" продает СПГ своим акционерам, а те его затем реализуют по своему усмотрению.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 году, а третью - в 2026-м.