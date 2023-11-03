Безработица в еврозоне в сентябре выросла до 6,5%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в сентябре выросла по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,5%, сообщило статистическое управление Европейского союза.

В августе она составила 6,4%.

Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, не ожидали изменения показателя в позапрошлом месяце.

Количество безработных в еврозоне в сентябре составило 11,017 млн человек, увеличившись на 69 тыс. по сравнению с августом и сократившись на 212 тыс. относительно сентября 2022 года.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в позапрошлом месяце повысилась до 14% с 13,9% в августе.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны зафиксирован в Германии (3%), самый высокий - в Испании (12%). Во Франции и Италии безработица в сентябре составила 7,3% и 7,4% соответственно.