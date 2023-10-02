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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Безработица в еврозоне в августе снизилась до 6,4%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в августе снизилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,4%. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза.

Согласно пересмотренным данным, в июле она составила 6,5%, а не 6,4%, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали августовскую безработицу на уровне 6,4%.

Безработица в 6,4% является минимальной за все время отслеживания этих данных. В последний раз показатель опускался до этого уровня в июне текущего года.

Для сравнения, в августе 2022 года безработица находилась на отметке 6,7%.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце составило 10,856 млн человек, сократившись на 107 тыс. по сравнению с июлем и на 407 тыс. относительно августа 2022 года.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в прошлом месяце уменьшилась до 13,8% с 13,9% в июле, что также является рекордным минимумом.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны зафиксирован в Германии (3%), самый высокий – в Испании (11,5%). Во Франции и Италии безработица в августе составила 7,3%.

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