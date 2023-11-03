Россия увеличила для Армении квоту на бензин на 2023 год на 60 тысяч тонн

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия увеличила для Армении квоту на бензин за 2023 год, сообщили в Министерстве территориального развития и инфраструктур республики.

"Согласно приложению, подписанному 1 ноября в рамках соглашения между Республикой Армения и Российской Федерацией о сотрудничестве в поставках газа, нефтепродуктов, природных алмазов, для Армении увеличена квота на бензин за 2023 год, что дает возможность импортерам из Армении покупать и импортировать дополнительно 60 тыс. тонн бензина из России", - говорится в сообщении.

В начале октября Армения попросила Россию об увеличении квот на поставку нефтепродуктов.

"По соглашению о сотрудничестве в области поставок газа, нефтепродуктов и природных алмазов, подписанному между сторонами в 2013 году, Российская Федерация утверждает квоты на экспорт нефтепродуктов для Армении на каждый год. Срок действия квот на бензин и дизельное топливо истек в начале октября 2023 года, в связи с чем армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квот", - сообщало тогда Министерство территориального управления и инфраструктур.

"Просьба была частично удовлетворена, в результате чего импортеры республики получили возможность приобрести у России и импортировать 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива", - отмечали в ведомстве.