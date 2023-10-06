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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Армения закупит в РФ топливо сверх индикативного объема за счет увеличения квоты

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армения попросила у России увеличить квоты на поставку нефтепродуктов, но не просила о бесплатном предоставлении дизельного топлива и бензина, сообщило Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении.

"Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин. Согласно соглашению о сотрудничестве в области поставок газа, нефтепродуктов и природных алмазов, подписанном между сторонами в 2013 году, Российская Федерация утверждает квоты на экспорт нефтепродуктов для Армении на каждый год. Срок действия квот на бензин и дизельное топливо истек в начале октября 2023 года, в связи с чем армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квот", - ответило ведомство на запрос государственного информагентства "Арменпресс".

"Просьба была частично удовлетворена, в результате чего импортеры республики получили возможность приобрести у России и импортировать 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива", - поясняет министерство.

6 октября российский МИД сообщил, что по просьбе армянской стороны, несмотря на временный запрет российского правительства на экспорт нефтепродуктов, Россия поставит Армении 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизтоплива.

Правительство России на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Он был введен для всех компаний, исключение сделано лишь для экспорта в страны ЕАЭС (куда входит и Армения) по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями.

Армения МИД
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