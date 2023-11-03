Биржевые цены на бензин Аи-95 снизились на 5,13% за неделю
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 5,13% - до 51277 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 2,69%, до 48398 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|30.10.2023
|31.10.2023
|% к пр. д.
|01.11.2023
|% к пр. д.
|02.11.2023
|% к пр. д.
|03.11.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|54047
|52311
|-3,21
|51511
|-1,53
|50960
|-1,07
|51277
|0,62
|-5,13
|Регуляр-92
|49737
|48867
|-1,75
|48015
|-1,74
|47777
|-0,5
|48398
|1,3
|-2,69
|ДТ-летнее
|55572
|55300
|-0,49
|54588
|-1,29
|54357
|-0,42
|54906
|1,01
|-1,2
|ДТ-зимнее
|75179
|74964
|-0,29
|73917
|-1,4
|73082
|-1,13
|73039
|-0,06
|-2,85
|Мазут топочный
|26681
|26716
|0,13
|24408
|-8,64
|24580
|0,7
|24916
|1,37
|-6,62
|Авиатопливо
|82906
|82695
|-0,25
|83478
|0,95
|78566
|-5,88
|84288
|7,28
|1,67
|СУГ
|32236
|30811
|-4,42
|30578
|-0,76
|29573
|-3,29
|29794
|0,75
|-7,58
Цены приведены по национальному индексу.