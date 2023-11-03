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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Биржевые цены на бензин Аи-95 снизились на 5,13% за неделю

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 5,13% - до 51277 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 2,69%, до 48398 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

30.10.2023 31.10.2023 % к пр. д. 01.11.2023 % к пр. д. 02.11.2023 % к пр. д. 03.11.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 54047 52311 -3,21 51511 -1,53 50960 -1,07 51277 0,62 -5,13
Регуляр-92 49737 48867 -1,75 48015 -1,74 47777 -0,5 48398 1,3 -2,69
ДТ-летнее 55572 55300 -0,49 54588 -1,29 54357 -0,42 54906 1,01 -1,2
ДТ-зимнее 75179 74964 -0,29 73917 -1,4 73082 -1,13 73039 -0,06 -2,85
Мазут топочный 26681 26716 0,13 24408 -8,64 24580 0,7 24916 1,37 -6,62
Авиатопливо 82906 82695 -0,25 83478 0,95 78566 -5,88 84288 7,28 1,67
СУГ 32236 30811 -4,42 30578 -0,76 29573 -3,29 29794 0,75 -7,58

Цены приведены по национальному индексу.

бензин
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