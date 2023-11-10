Биржевые цены на бензин за неделю выросли на 3% на новостях

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин отреагировали умеренным ростом на новости о возможной отмене запрета экспорта, увеличившись в течение уходящей недели на 3%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В частности, стоимость Аи-92 на бирже выросла относительно вторника на 3,2%, до 50 281 рубля за тонну, Аи-95 - на 2,8%, до 52 590 рублей/т.

Как сообщили в середине недели источники "Интерфакса", власти обсуждают с нефтяными компаниями целесообразность отмены запрета экспорта бензина с октановым числом до АИ-95. Власти полагают, что российскому рынку не нужно столько бензина с октановым числом 92 и ниже, сколько производится в стране, и можно ослабить запрет на экспорт, а в отношении А-95 пока целесообразно сохранить ограничения.

Позднее министр энергетики Николай Шульгинов сказал журналистам, что обсуждается снятие запрета на экспорт бензина "и Аи-92, и Аи-95".

Стоимость дизельного топлива на уходящей неделе росла быстро. В частности, стоимость зимнего ДТ увеличилась относительно вторника на 3,5%, до 75 590 рублей/т, летнего - на 4,2%, до 57 883 рублей/т, межсезонного - на 3,5%, до 57 918 рублей/т.

Кроме того, активно на бирже продолжают дорожать сжиженные углеводородные газы (СУГ). За торговую неделю их биржевая стоимость выросла на 13%, до 33 693 рублей/т.