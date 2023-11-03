Чистая прибыль "СИБУРа" по РСБУ за 9 месяцев сократилась в 2,6 раза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" за 9 месяцев 2023 года составила 85,9 млрд рублей против 226,4 млрд рублей за тот же период 2022 года (в 2,6 раза меньше), говорится в отчете компании по РСБУ.

Выручка выросла на 5,5% до 745,4 млрд рублей, себестоимость увеличилась на 12% до 495,7 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась на 7% до почти 250 млрд рублей.

Ввиду существенного роста коммерческих расходов (на 57%) прибыль компании от продаж снизилась на 16% до 189,5 млрд рублей.

Прибыль "СИБУРа" до налогообложения в отчетном периоде составила 102,8 млрд рублей против 280 млрд рублей годом ранее.