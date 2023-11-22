СД "СИБУРа" рекомендовал выплатить дивиденды за III кв. в размере 38,3 млрд руб.

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУР Холдинга" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года, сообщила компания.

Предлагается выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 33,62 рубля на акцию, что составляет 86,17 млрд рублей. С учетом выплаченных средств по итогам 6 месяцев, сейчас на выплату за третий квартал планируется направить 14,93 рубля, что составляет 38,26 млрд рублей.

Реестр для получения дивидендов закрывается 26 ноября.

Чистая прибыль "СИБУРа" за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 85,9 млрд рублей против 226,4 млрд рублей за тот же период 2022 года (в 2,6 раза меньше).

Согласно дивидендной политике "СИБУРа", минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 32,347 млрд рублей. Убыток по курсовым разницам составил 68,488 млрд рублей. С учетом только этой поправки база расчета дивидендов составляет около 100 млрд рублей.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году), акционеры "ТАИФа" - 15%.