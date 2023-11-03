Минсельхоз объяснил идею приостановить экспорт твердой пшеницы снижением ее урожая в мире

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, предложивший с 1 декабря 2023 года запретить экспорт твердой пшеницы на полгода, пояснил причины этого решения – снижение мирового урожая этого зерна и повышенный спрос на него в мире.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за неблагоприятных погодных условий в подавляющем большинстве стран-производителей пшеницы твердых сортов ее урожай в 2023/2024 сельхозгоду сократится до 20-летнего минимума.

"По прогнозам, он составит менее 31,3 млн тонн, что на 7-8% ниже показателя предыдущего сезона. В частности, согласно оценкам, в Северной Америке снижение составит 20%, в том числе в Канаде - на 30%, США - на 7%, Мексике - на 4%. В Северной Африке ожидается сокращение на 11%, в том числе в Алжире - на 11%, Тунисе - на 53%. Франция может уменьшить сбор на 6%, Казахстан - на 38%", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим на внешнем рынке сформировался повышенный спрос на пшеницу твердых сортов. Для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон Минсельхоз предложил вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопрос об установлении временного запрета на экспорт твердой пшеницы из РФ на полгода – с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

Пшеница твердых сортов направляется в основном на выпуск макаронных изделий. Как считают в Минсельхозе, предлагаемые ограничения позволят обеспечить их производителей сырьем в полном объеме.

Как сообщалось, проект соответствующего постановления был размещен на сайте regulation.gov.ru 1 ноября этого года.

В Минсельхозе также сообщили, что в этом году в РФ планируется увеличить посевные площади под твердой пшеницей и наращивать ее производство каждый сезон.

Основными ее производителями являются Алтайский край (до 80%), Оренбургская, Челябинская, Омская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области.

Ранее Минсельхоз сообщал, что к 2025 году сбор твердой пшеницы в РФ по сравнению с 2021 годом (735 тыс. тонн) может увеличиться почти в 2,5 раза и достичь 1,8 млн тонн. В регионах предполагалось разработать и представить в министерство планы по наращиванию производства этой пшеницы на период до 2030 года.