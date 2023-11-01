Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года ввести запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ.

Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Установить с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) из Российской Федерации", - говорится в документе.

Предполагается, что запрет не будет распространяться на поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства РФ, в рамках международных межправительственных соглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на перемещение этой пшеницы между частями территории РФ через территории иностранных государств.

Предусмотрены и другие исключения.